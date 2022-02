Stiri pe aceeasi tema

- Germania va livra Ucrainei "cat mai repede posibil" 1.000 de lansatoare de rachete si 500 de rachete sol-air de tip Stinger pentru a ajuta aceasta tara sa faca fata invaziei armatei ruse, a anuntat sambata guvernul de la Berlin, transmite AFP, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Germania va furniza Ucrainei 1.000 de arme anti-tanc și 500 de rachete antiaeriene Stinger, din rezervele Bundeswehr (armata germana), pentru a se putea apara impotriva Rusiei, a anunțat simbata cancelarul german Olaf Scholz. ”Este datoria noastra sa facem tot ce putem pentru a sprijini Ucraina in a…

- Cel putin 198 de ucraineni, inclusiv trei copii, au fost ucisi in urma invaziei ruse a Ucrainei, a declarat sambata seful Ministerului Sanatatii din Ucraina, citat de agentia de presa Interfax.

- UE a prezentat un draft masuri prin care vor fi sanctionate zeci de persoane, entitati militare, politice si din mediul de afaceri rus. Britanicii au „tintit" cinci banci si trei oligarhi apropiati de Putin. Germania a suspendat punerea in functiune a gazoductului Nord Stream 2. „Europenii vor plati…

- Militari lituanieni au plecat marti in Ucraina cu scopul de a instrui forte ucrainene in utilizarea sistemelor de rachete antiaeriene Stinger de fabricatie americana, echipamente pe care tara lor le-a furnizat Kievului, in contextul temerilor privind o posibila invazie rusa, dupa ce Moscova a comasat…

- Rusia este pregatita sa atace Ucraina, dar inca nu a luat decizia daca va face acest lucru, a afirmat vineri seful Serviciilor de informatii germane (BND), Bruno Kahl, pe fondul tensiunilor in crestere intre Moscova si Kiev, transmite Reuters. ''Cred ca decizia de a ataca nu a fost luata deocamdata'',…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Germania ca impiedica livrarea de arme defensive Kievului, in plina perioada de tensiuni cu Moscova, suspectata ca ar pregati o invazie a Ucrainei, relateaza marti AFP.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat marți Germania ca impiedica livrarea de armament defensiv Kievului, de tipul armelor anti-drona și impotriva lunetiștilor, in plina perioada de tensiuni cu Moscova, suspectata ca ar pregati o invazie a Ucrainei, relateaza AFP.