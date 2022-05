Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 82. Fortele ruse au detonat bombe cu fosfor deasupra combinatului Azovstal, in tentativa de a-i ucide pe combatantii ucraineni care lupta cu eroism. NATO a anuntat ca ofensiva Rusiei esueaza in mai multe zone ale Ucrainei, dar si i

- UPDATE 08:10 - Purtatorul de cuvant al presedintiei turce, Ibrahim Kalin, s-a intalnit sambata la Kiev cu presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anuntat biroul sau.In cursul unei discutii telefonice sambata dupa-amiaza, Boris Johnson i-a oferit presedintelui ucrainean "sprijin economic si umanitar…

- Razboi in Ucraina, ziua 34. Rusii bombardeaza fara oprire. Cel putin 5.000 de persoane au fost ucise la Mariupol, in sud-estul Ucrainei, de la inceputul invaziei ruse, a declarat luni pentru AFP o consiliera a presedintiei ucrainene.

- UPDATE 5 Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a anuntat luni ca este in pregatire un decret prezidential vizand restrictionarea accesului pe teritoriul Rusiei pentru cetatenii unor state responsabile de actiuni ”inamicale”, in plin val de sanctiuni contra Moscovei in urma ofensivei sale in Ucraina,…

- Razboi in Ucraina, ziua 30. Primarul Harkovului a acuzat vineri fortele ruse de bombardamente aleatorii si continue asupra orasului, al doilea ca marime din Ucraina. "Este un razboi impotriva Harkovului, impotriva Ucrainei, impotriva civililor", a spus el

- In cea de-a 30-a zi de razboi, Ucraina continua sa reziste in fața invaziei ruse. Lupte intense sunt in desfașurare vineri dimineața in mai multe regiuni in jurul Kievului, deși forțele ucrainene par sa fi recaștigat controlul la est de capitala ucraineana, impingand forțele rusești spre retragere.…

- Ministerul rus de externe l-a convocat pe ambasadorul SUA la Moscova pentru a-l avertiza ca exista riscul ruperii relatiilor diplomatice. Intre timp, președintele Zelenski le-a cerut europenilor, in special germanilor, sa inceteze orice tip de comerț cu Moscova.

- Gruparea Anonymous declara „razboi cibernetic” Rusiei, dupa ce a invadat joi, 24 februarie, Ucraina. Hackerii au anunțat ca au pus stapanire pe Russia Today, canalul de știri deținut de stat. „Colectivul Anonim poarta oficial un razboi cibernetic impotriva guvernului rus”, se arata intr-o postare pe…