- Continue reading LIVE TEXT | Razboi in Ucraina. Rușii au inființat cel puțin 20 de centre de tortura in zonele ocupate. Negocieri pentru oferirea de garanții de securitate Ucrainei at Info real.

- Razboi in Ucraina, ziua 364. Șefa Centrului de Presa al Forțelor de Aparare ale Ucrainei din regiunea Sud avertizeaza ca Rusia pregatește lovituri precise cu rachete asupra orașelor ucrainene.

- Razboi in Ucraina, ziua 356. Se duc in continuare lupte grele la Bahmut, in estul Ucrainei iar rusii sustin ca au avansat aproape 2 kilometri si jumatate pe front și au incercuit orașul. Kievul a negat afirmațiile Moscovei și susține ca a respins toate ce

- Razboi in Ucraina, ziua 340. Ministerul rus al Apararii a acuzat forțele ucrainene de atacarea unui spital din regiunea Lugansk, in urma careia 14 oameni ar fi murit și 24 ar fi fost raniți, transmite Reuters.

- Drumul de la Kostiantinivka la Bahmut este ca și cum ai cadea de pe o stanca a civilizației. Pocniturile focurilor de tun ale tancurilor care pleaca anunța apropierea de una dintre cele mai active parți ale liniei frontului din regiunea Donbas din estul Ucrainei.

- Cel puțin doua persoane au fost ucise și 13 ranite, pe 6 decembrie, de bombardamentele trupelor de ocupație ale Federației Ruse asupra orașului Bahmut, in timpul incetarii focului propus de Rusia.

- Institutul american pentru Studiul Razboiului (ISW), intr-o analiza publicata marți, sugereaza ca liderul rus Vladimir Putin a eșuat din nou, in cadrul unei intalniri de luni, sa il convinga pe conducatorul belarus Alexander Lukașenko sa intre in razboi cu Ucraina, transmite BBC . „ISW considera in…

- Razboi in Ucraina, ziua 292. De mai bine de sapte luni, orasul Bahmut din Ucraina este scena unor lupte si bombardamente sangeroase care au ucis si ranite sute de civili. Odata cu venirea iernii, viata localnicilor a devenit si mai grea.