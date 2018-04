Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite, Marea Britanie și Franța au bombardat, in noaptea de vineri spre sambata, mai multe obiective guvernamentale situate pe teritoriul Siriei. Mișcarea celor trei state vine in semn de raspuns la presupusul atac chimic al regimului sirian susținut de Rusia, care a avut loc intr-un…

- Mai multe explozii puternice s-au auzit sambata dimineata in zori in capitala siriana Damasc survolata de avioane, a constatat o corespondenta a AFP, in timp ce televiziunea de stat a denuntat o "agresiune americana" in Siria "in cooperare cu Franta si Marea Britanie", conform Agerpres.Citește…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat vineri seara (ora locala) intr-un discurs de la Casa Alba, o operatiune militara contra Siriei, impreuna cu Franta si Regatul Unit, pentru a pedepsi regimul lui Bashar al-Assad pe care î...

- Presedintele american, Donald Trump spune, intr-un discurs de la Casa Alba, ca a ordonat "lovituri de precizie" asupra tintelor din Siria, in coordonare cu Marea Britanie si Franta, transmite DPA, citata de Agerpres.

- Mai multe explozii puternice s-au auzit sambata dimineata in zori in capitala siriana Damasc survolata de avioane, a constatat o corespondenta a AFP, in timp ce televiziunea de stat a denuntat o "agresiune americana" in Siria "in cooperare cu Franta si Marea Britanie". Presedintele american, Donald…

- Orice racheta americana trasa asupra Siriei va fi doborâta si siturile de lansare de asemenea vizate, un pas ce ar putea declansa o escaladare majora în razboiul sirian, a declarat ambasadorul rus în Liban, informeaza miercuri Reuters. În comentarii difuzate…

- Sunt posibile atacuri cu racheta asupra Siriei, in perioada urmatoare, din cauza atacului recent cu arme chimice. Eurocontrol alerteaza companiile aeriene, in acest sens, care trebuie sa tina cont de aceasta alerta la planificarea operatiunilor de zbor in zona Mediteranei. Astfel, Eurocontrol – organizatia…

- Presedintele american Donald Trump a condamnat luni atacul chimic "atroce" care ar fi fost comis sambata in Siria asupra unor "civili nevinovati" si a spus ca va lua o decizie cu privire la pasii de urmat in urmatoarele 24-48 de ore, informeaza EFE si Reuters. Luand cuvantul la o reuniune…