Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana anunta ca a lovit o „tinta terorista” in sudul Libanului, apartinand gruparii Hezbollah, conform BBC, citat de news.ro.Fortele armate israeliene sustin ca au actionat dupa ce au interceptat doua „tinte neidentificate” deasupra orasului nordic Haifa, care este aproape de granita…

- Fortele terestre israeliene au intreprins incursiuni la sol in Fasia Gaza in cursul ultimelor 24 de ore, a anuntat vineri armata, inaintea unei asteptate ofensive terestre in acest teritoriu palestinian dens populat, potrivit AFP. „In ultimele 24 de ore, fortele armate israeliene au efectuat raiduri…

- Sase dintre ostatici au fost ucisi in lovituri asupra a doua locatii separate din districtul de nord, iar alti sapte au murit in lovituri care au lovit trei locatii din districtul Gaza, potrivit comunicatului.Hamas amenintase anterior ca va incepe sa execute ostatici israelieni, daca Israelul isi continua…

- Generalul de brigada Omer Tishler, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene israeliene, spune ca avioanele de lupta lovesc Fașia Gaza la o "scara fara precedent". Purtatorul de cuvant al armatei Israelului, Jonathan Conricus, susține ca 300.000 de soldați

- Numarul persoanelor decedate in Israel din cauza atacului lansat sambata de miscarea palestiniana Hamas a urcat la cel putin 1.200, a anuntat miercuri dimineata, 11 octombrie, purtatorul de cuvant al Fortelor de Aparare Israeliene (IDF), Jonathan Conricus, care a caracterizat acest bilant drept ”uluitor…

- Lupte violente in care sunt implicate forțe israeliene și membri Hamas au loc duminica. De asemenea, Israelul a lovit o zona din Liban de unde s-a tras spre un obiectiv militar israelian. Sute de persoane au fost ucise in timpul confruntarilor.

- Israelul, atacat și din Liban: forțele armate israeliene raspund in forța și lanseaza un contraatacPostul de radio al Armatei israeliene relateaza ca in nordul țarii au fost semnalate focuri de mortiere lansate dinspre Liban, informeaza Rador Radio Romania.Artileria israeliana a lovit duminica sudul…

- Un adolescent palestinian a fost impuscat mortal de fortele israeliene intr-o tabara de refugiati din Cisiordania ocupata, informeaza Rador.Armata israeliana a comunicat ca baiatul facea parte dintr-un grup care a aruncat cocktailuri Molotov catre un post al Armatei di apropierea taberei de refugiati…