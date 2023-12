Firme Constanta: Decizii luate in New Era Games de Cristian Gari, asociat unic si administrator

New Era Games SRL a fost infiintata in anul 2015, iar obiectul principal de activitate este "Alte activitati recreative si distractive n.c.a.ldquo;. In Monitorul Oficial, partea a IV a, cu numarul 5.372, din data… [citeste mai departe]