Stiri pe aceeasi tema

- Acordul de incetare temporara a focului dintre Israel și Hamas a intrat in vigoare de vineri, 24 noiembrie. Armistițiul ar trebui sa dureze patru zile și prevede acordarea de ajutor umanitar in Fașia Gaza și schimb de ostatici israelieni cu deținuți palestinieni.

- Fostul prim-ministru israelian Ehud Barak a starnit o serie de controverse dupa ce a declarat la postul american de televiziune CNN ca Israelul a ajutat la construirea unora dintre spațiile subterane aflate sub spitalul Al-Shifa din Fașia Gaza, cel mai mare din enclava palestiniana asediata, scrie marți,…

- Aripa armata a gruparii militante palestiniene Hamas a anunțat luni, 13 noiembrie, ca le-a transmis mediatorilor din Qatar ca este gata sa elibereze pana la 70 de femei și copii ținuți ostatici in Fașia Gaza in schimbul unui armistițiu de cinci zile, relateaza Reuters, potrivit Sky News și The Guardian."Armistițiul…

- Alți 41 de romani și membri de familie ai acestora au ieșit din Fașia Gaza prin punctul de frontiera Rafah (Republica Araba Egipt) și se afla pe teritoriul egiptean, in drum spre Cairo. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca joi, in urma eforturilor complexe ale Celulei de Criza Interinstituționale,…

- Oficialii israelieni de rang inalt, inclusiv premierul Netanyahu și ministrul sau al apararii, au vorbit, marți, pentru prima oara despre care va fi statutul de dupa razboi al Fașiei Gaza. Netanyahu a spus, intr-un interviu pentru ABC News, ca Israelul va avea „responsabilitatea generala a securitații”…

- Oficialii militari americani incearca sa opreasca Israelul sa porneasca o invazie terestra in Fașia Gaza. Ei le-au dat ca exemplu tipul de lupta urbana brutala in care SUA s-au angajat impotriva insurgenților in timpul razboiului din Irak, informeaza CNN. SUA l-au trimis in Israel pe generalul cu trei…

- Invazia terestra a forțelor armate ale Israelului in Fașia Gaza este "iminenta", au declarat vineri, 13 octombrie, doi oficiali israelieni, confirmand astfel ca mult așteptata operațiune va avea loc in urmatoarele ore sau zile, scrie Politico.O astfel de manevra era așteptata inca de cand gruparea militanta…

- Purtatorul de cuvant principal al Forțelor de Aparare ale Israelului, contraamiralul Daniel Hagari, a declarat ca armata a recaștigat controlul asupra graniței cu Gaza, dupa ce teroriștii Hamas au aruncat in aer secțiuni ale gardului de frontiera in timpul atacului de sambata dimineața, transmite The…