- Aripa armata a facțiunii militante palestiniene Hamas a declarat sambata ca peste 60 de ostatici sunt dați disparuți din cauza loviturilor aeriene israeliene asupra Gaza, relateaza Reuters.La sfarșitul lunii trecute, Hamas a declarat ca aproximativ 50 de prizonieri deținuți au fost uciși in atacurile…

- Aripa armata a miscarii islamiste palestiniene Hamas, Brigazile Ezzedin al-Qassam, anunta miercuri ca sapte ostatici civili au fost ucisi in Tabara de refugiati Jabalia, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Trei dintre ostatici detineau pasapoarte straine, anunta Brigazile. Hamas a luat peste…

- Trupele israeliene se pregatesc pentru o invazie terestra a Fașiei Gaza și vor avea de partea lor „elementul surpriza”, a declarat marți comandantul Brigazii a 13-a a armatei israeliene, locotenentul-colonel Tomer Greenbaum. „Vom veni cu o forța concentrata, cu toate capacitațile avansate de care dispunem…

- Aripa militara a Hamas, Brigazile al-Qassam, a anuntat vineri intr-un comunicat ca 13 prizonieri israelieni au fost ucisi in urma loviturilor israeliene asupra Fasiei Gaza din ultimele 24 de ore, relateaza The Guardian, care citeaza Reuters. Sase dintre ostatici au fost ucisi in lovituri asupra a doua…

- Armata israeliana anunța ca va efectua una dintre cele mai mari lovituri aeriene efectuate vreodata impotriva Hamas in Fașia Gaza asediata.Presa israeliana a relatat, de asemenea, ca Israelul a lovit 1.000 de ținte in Gaza, adaugand ca armata a anunțat ca va continua loviturile aeriene asupra Gaza,…

- Aripa armata a gruparii palestiniene Hamas a distribuit sambata (7 octombrie) videoclipuri despre care se spune ca arata cel mai mare atac asupra Israelului din ultimii ani, inclusiv o operațiune in interiorul taberelor armatei israeliene de langa granița cu Gaza, potrivit Reuters. Israelul a declarat…

- Israel a decretat stare de razboi drept raspuns la valul de rachete trase din Gaza. Premierul Beniamin Netanyahu a facut anunțul oficial. Mișcarea palestiniana Hamas a revendicat atacul asupra Israelului de sambata dimineața. Brațul armat al Hamas a anunțat ca operațiunea este in desfașurare. RASPUNSUL…

- Aripa armata a miscarii palestiniene Hamas a anuntat sambata dimineata ca a lansat "Operatiunea Al-Aqsa Flood" impotriva Israelului, de unde sunt lansate cateva sute de rachete, informeaza AFP, potrivit news.ro.Atacurile au provocat moartea a cel putin o persoana si au ranit alte 15. Barbati…