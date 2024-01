Stiri pe aceeasi tema

- Apele Romane revendica 2.645 mp teren din Faleza Nord, detinut in prezent de Total Financial Consulting SRL. Judecatorii au respins obiectiunile la expertiza geologica efectuata in cauza, aduse de reprezentantii companiei private si Georgica Giurgiucanu. Urmatorul termen se va desfasura in aprilie 2024.Procesul…

- Instanta a stabilit ca ANI trebuie sa ii achite fostului comisar sef din Garda de Coasta suma de 11.796 de lei, cu titlul de cheltuieli de judecataDecizie importanta la Curtea de Apel Constanta pentru fostul politist de frontiera Colea Antip, din cadrul Garzii de Coasta Judecatorii au decis sa respinga…

- In data de 13 aprilie 2023, Agenția Naționala de Integritate (ANI) il declara incompatibil pe consilierul local Adrian Lulciuc de la PNL. Acesta a dat in judecata ANI, insa a pierdut in prima instanța.

- Dupa ce anul trecut a caștigat Cetațuia de la Aro Palace, Primaria Brașov a obținut in prima instanța și restaurantul Cerbul Carpatin. Firma are 30 de zile sa faca apel la decizia tribunalului.

- Cherecheș iși joaca și ultima carte, cu 5 zile inainte de sentința finala, acesta cere, prin intermediul avocaților sai, ca procesul de la Cluj sa fie mutat la o alta instanța, arata un document consultat de G4media.roAvocații primarului invoca faptul ca presiunea asupra judecatorilor din Cluj ar fi…

- Gabriela Szabo i-a raspuns lui Nicușor Dan dupa ce acesta a anunța luni ca marea atleta a pierdut procesul in care a contestat masura concedierii din funcția de director al CSM București. Tensiunile continua intre Gabriela Szabo și Nicușor Dan, primarul Bucureștiului. Cel din urma a anunțat luni pe…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala organizeaza, in noiembrie, licitatie publica pentru valorificarea unor bunuri imobile apartinand debitorului Tender SA, conform unui anunt publicat de ANAF pe pagina de Facebook, conform Agerpres."ANAF organizeaza o licitatie publica la sediul din Bucuresti…

- Cazul se afla in atentia completului CA8 al Sectiei de Contencios administrativ si fiscal a Tribunalului, prezidat, potrivit surselor noastre, de magistratul Ciprian Gabriel Butaru. Instanta a amanat pronuntarea pe 25 octombrie 2023.Laura Constandin, seful Agentiei Judetene de Plati si Inspectie Sociala…