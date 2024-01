Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a interceptat cel puțin 12 rachete lansate din Gaza la doar cateva minute de la inceputul anului 2024, potrivit CNN.Sirenele au fost auzite in noaptea de duminica spre luni in toate regiunile din sudul și centrul Israelului. Brigazile Al-Qassam, aripa militara a Hamas, au publicat…

- Aripa armata a gruparii militante Hamas, Brigazile Al Qassam, a anuntat, sambata, ca a lansat mai multe rachete asupra orasului Tel Aviv, ca raspuns la ofensiva militara a Israelului asupra Fasiei Gaza.Pe de alta parte, sistemul de aparare Iron Dome al Israelului a interceptat 12 rachete deasupra…

- Sirenele au rasunat vineri la Tel Aviv si in zonele invecinate, in timp ce Hamas a anuntat ca a lansat rachete adanc in teritoriul Israelului, in ceea ce gruparea militanta palestiniana a descris ca un raspuns la numarul tot mai mare de morti civili in razboiul din Gaza,

- Sirenel au inceput sa rasune iar, sambata la pranz, in majoritatea regiunilor israeliene, anunțand populația sa se adaposteasca rapid.Hamas și Jihadul Islamic au lansat un nou atac puternic cu rachete, iar Israelul a emis alerta roșie inclusiv in marile centre Tel Aviv și Ashdod. In același…

- Mișcarea islamista Hamas a lansat sambata cel mai mare atac asupra Israelului din ultimii ani, intr-un asalt surpriza care a combinat luptatori inarmați care au traversat gardul de demarcație cu un baraj masiv de rachete lansate din Fașia Gaza. Sirenele de avertizare au rasunat in sudul și centrul Israelului,…

- “Romania condamna cu fermitate atacurile cu rachete din aceasta dimineața impotriva Israelului. Suntem in deplina solidaritate cu Israelul in aceste momente teribile. Gandurile noastre sunt la familiile victimelor și la cei care sunt sub atac”, a transmis președintele Klaus Iohannis intr-un mesaj…

- Mișcarea islamista Hamas a lansat sambata cel mai mare atac asupra Israelului din ultimii ani, intr-un asalt surpriza care a combinat luptatori inarmați care au traversat gardul de demarcație cu un baraj masiv de rachete lansate din Fașia Gaza. Sirenele de avertizare au rasunat in sudul și centrul Israelului,…

- Teroristii palestinieni din Fasia Gaza au lansat sambata dimineata baraje de rachete asupra sudului si centrului Israelului, declansand sirenele in numeroase orase, anunta Times of Israel. Cel putin cinci persoane au fost ranite si una a decedat, citeaza Monitorul Apararii. Sirenele de avertizare „Red…