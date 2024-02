Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Națiunilor Unite avertizeaza ca situația din Cisiordania se deterioreaza rapid și indeamna Israelul sa "puna capat crimelor ilegale" impotriva populației palestiniene", relateaza The Times of Israel. Secretarul de stat american Antony Blinken urmeaza sa calatoreasca in Orientul Mijlociu…

- In ciuda operatiunii in forta a armatei israeliene, Hamas continua sa atace cu rachete sudul Israelului. Acolo au fost nenumarate alarme astazi, la fel si in nord de unde vin proiectilele militiilor siite Hezbollah.

- Armata israeliana (IDF) susține ca un comandant Hamas a fost ucis in urma unui atac aerian. Reprezentanții Forțelor de Aparare ale Israelului IDF au afirmat ca au ucis un comandant Hamas intr-un atac aerian, potrivit Sky News. Haitham Khuwajari era comandantul batalionului Shati al Hamas, iar militanții…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a lansat luni un avertisment catre Hezbollah pe fondul escaladarii tensiunilor din nordul țarii, la granița cu Libanul, afirmand ca gruparea șiita libaneza "se joaca cu focul", relateaza The Times of Israel."Sunt unii care cred ca iși pot extinde atacurile impotriva…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 2,03 dolari, sau cu 2,4%, la 83,82 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul West Texas Intermediate din SUA au scazut cu 2,21 dolari, sau cu 2,7%, la 80,26 dolari pe baril. Ambele benchmark-uri au consemnat pierderi saptamanale de peste…

- In primul sau discurs dupa atacurile din 7 octombrie, secretarul general al Hezbollah, Hassan Nasrallah, a laudat operațiunea Hamas, pe care a catalogat-o drept glorioasa. Atacul terorist a scos la iveala „fragilitatea, slabiciunea totala a Israelului… este mai fragil decat o panza de paianjen”, a spus…