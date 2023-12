Stiri pe aceeasi tema

- Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) au anuntat ca au demolat o retea de tuneluri in zona Issa din sudul orasului Gaza, conform CNN, scrie news.ro.Reteaua a servit drept „post subteran”, a precizat IDF, iar „numeroasele cladiri folosite drept cartier general al Hamas au fost distruse” ca parte…

- Forțele israeliene continua sa avanseze in Fașia Gaza, in special in nordul și in regiunea sudica Khan Yunis. Forțele de aparare israeliene au inconjurat cu tancuri locuința „creierului atacurilor din 7 octombrie”, Yahya Sinwar. Tancurile israeliene au ajuns in centrul orașului Khan Yunis, la sud de…

- Condițiile se deterioreaza și mai mult la spitalul Al-Shifa, cel mai mare centru medical din Fașia Gaza, potrivit relatarilor din interiorul enclavei asediate de catre forțele israeliene, scrie duminica, 11 noiembrie, CNN.Un jurnalist independent aflat in interiorul complexului medical, Mustafa Sarsour,…

- Israelul da semnalul ofensivei la scara larga in Gaza: Ne vom lupta pe alei, in tuneluri și acolo unde va fi nevoie!Forțele de Aparare ale Israelului publica o inregistrare radio a șefului Comandamentului Sud, generalul-maior Yaron Finkelman, spunand trupelor care opereaza in Fașia Gaza ca nu poate…

- Israelul va folosi in lupta sa impotriva retelei de tuneluri sapate de Hamas sub Fasia Gaza o noua arma, asa-numitele "bombe-burete", un dispozitiv chimic al armatei care produce o explozie de spuma ce poate bloca bresele si intrarile in tuneluri, scrie The Telegraph.Fortele de Aparare Israeliene…

- Forțele de Aparare ale Israelului publica o inregistrare audio in care un ofițer din cadrul Unitații 504 a Direcției de Informații Militare - specializata in HUMINT - vorbește cu un barbat din Gaza, in timpul careia acesta descrie cum Hamas impiedica oamenii sa evacueze din partea de nord a Fașiei Gaza…

- Cadavrele mai multor israelieni au fost recuperate de armata israeliana dupa ce fortele sale au intrat in Fasia Gaza, potrivit unui raport al Haaretz. Familiile acestor persoane, care erau date disparute de la atacurile Hamas de sambata trecuta, au fost a