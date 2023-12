Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul miscarii islamiste Hamas a anuntat duminica un bilant de 13.000 de persoane ucise in bombardamentele israeliene asupra Fasiei Gaza de la inceputul razboiului, transmit France Presse si Reuters. Dintre care peste 5.500 de copii si 3.500 de femei. De partea cealalta, cinci soldati israelieni…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii din Gaza, Ashraf al-Qidra, a declarat miercuri pentru Al Jazeera ca Israelul "ne-a informat ca va ataca complexul spitalicesc Al Shifa in urmatoarele minute", informeaza Reuters, citat de Agerpres."Ocupatia nu a precizat daca (fortele sale) vor intra…

- Armata israeliana a anuntat luni ca le acorda civililor din nordul Fasiei Gaza un termen de patru ore pentru a fugi spre regiunea de sud a enclavei, relateaza dpa, informeaza Agerpres.Armata va da un interval de patru ore pe un anumit drum spre sudul Fasei, a scris un purtator de cuvant pe platforma…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Israel in timpul zilei de luni, 6 noiembrie 2023, pe masura ce acestea apar.UPDATE 6 noiembrie, ora 01.00 - Razboi Israel-Hamas - IDF a inconjurat orașul Gaza: Forțele israeliene au ajuns la linia de…

- Zeci de palestinieni ar fi fost ucisi in urma unui atac israelian asupra unui convoi de ambulante (Ministerul Sanatatii din Gaza)Ministerul Sanatatii din Gaza, aflat sub controlul Hamas, sustine ca zeci de palestinieni ar fi fost ucisi si raniti, vineri, in urma unui atac israelian asupra unui convoi…

- Singurul spital de tratare a cancerului din Fașia Gaza a fost scos din funcțiune dupa ce a ramas fara combustibil, au anunțat miercuri, 1 noiembrie, oficiali palestinieni din domeniul sanatații, potrivit Reuters.Directorul spitalului Prieteniei Turco-Palestiniene a declarat, in cadrul unei conferințe…

- Purtatorul de cuvant al armatei israeliene, Daniel Hagari, a confirmat, intr-o conferinta de presa, ca trupele israeliene au intrat peste noapte in nordul Fașiei Gaza, adaugand ca forțele armate sunt "inca pe teren", transmite BBC.

- Un purtator de cuvant al armatei israeliene a declarat ca Israelul a atacat peste 400 de „ținte”, inclusiv moschei, in Fașia Gaza in ultima zi, conform Al Jazeera.Purtatorul de cuvant Daniel Hagari a spus ca moscheile erau folosite de Hamas ca locuri de intalnire, intr-o postare pe X, marți dimineața,…