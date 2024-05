Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin cinci soldați israelieni au fost confundați de camarazii lor cu luptatori Hamas și uciși in zona taberei de refugiati Jabalia din nordul Fasiei, relateaza agenția spaniola de presa EFE, citata de Agerpres.Este vorba despre militari cu varste cuprinse intre 20 și 22 de ani, potrivit unei liste…

- Trei soldati israelieni au fost ucisi si 12 raniti duminica de rachete lansate de aripa armata a Hamas in jurul Kerem Shalom, principalul punct de trecere a frontierei pentru ajutorul umanitar din Israel spre Fasia Gaza. Printre raniti, „trei soldati sunt in stare grava”, a precizat armata, potrivit…

- Armata israeliana (IDF) i-a avertizat pe palestinieni sa evite deplasarile in nordul Fașiei Gaza. „Este o zona periculoasa” in care se dau lupte, au transmis israelienii. Sute de mii de palestinieni au fugit din zona dupa ce au inceput luptele dintre Israel și Hamas. Armata israeliana a reinnoit avertismentele…

- Cel puțin cinci lucratori umanitari, inclusiv straini, dintr-o echipa care livra alimente pentru civilii infometați din Gaza au fost uciși intr-un atac militar israelian, potrivit grupului non-profit World Central Kitchen și autoritaților din enclava, transmite CNN. UPDATE: Numarul lucratorilor uciși…

- Armata israeliana a negat, vineri dimineata, ca a atacat o multime care astepta ajutor umanitar in nordul Fasiei Gaza, relateaza SkyNews. Intr-o declarație, armata israeliana a negat ca ar fi atacat centrele de ajutor, descriind rapoartele drept „false”. „Informatiile de presa potrivit carora fortele…

- Un palestinian, un membru de rang inalt al Jihadului Islamic, acuzat de implicare in mai multe atacuri antiisraeliene, a fost ”eliminat” intr-un atac cu drona, joi seara, in tabara de refugiati din Jenin, in Cisordania ocupata, anunta vineri armata israeliana, relateaza AFP, potrivit news.ro. Acest…