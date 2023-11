Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina ia in considerare sa atace infrastructura de petrol și gaze a Rusiei, ca represalii pentru loviturile impotriva sistemului sau energetic din timpul iernii, a declarat ministrul Energiei, German Galușcenko. Atacurile rusești impotriva rețelei electrice sunt de așteptat sa se intensifice pe masura…

- Razboi in Ucraina, ziua 625. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a felicitat, joi seara, pe fostul ministru de Externe, Bogdan Aurescu, pentru postul de judecator la Curtea Internaționala de Justiție, obținut in fața contracandidatului sau rus la

- Conform unui veteran al US Army care ofera instruire trupelor ucrainene, aplicarea doctrinii americane de lupta impotriva Rusiei ar putea fi o provocare, avand in vedere ca Ucraina a depașit SUA in utilizarea dronelor in acest conflict.Instructorul cu numele de cod "Jackie" este convins ca rezultatele…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat ca Ucraina doreste sa ia masuri mai puternice impotriva industriei de armament a Rusiei, dupa ce a vazut un raport despre complexul militar-industrial al Rusiei, informeaza dpa, potrivit agerpres.ro. “Putem vedea clar in ce zone trebuie crescuta presiunea asupra…

- Razboi in Ucraina, ziua 581: Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski a declarat marți, ca sancțiunile impuse Rusiei nu au fost suficiente pentru a opri „agresiunea” acesteia și a promis noi acțiuni ucrainene impotriva „statului terorist”.

- SUA controleaza luptele din Ucraina prin furnizarea de arme si , in esența, duc un razboi impotriva Rusiei, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, intr-un comentariu pentru programul "Moscova. Kremlin. Putin" de la postul de televiziune "Rossia-1", un fragment care a fost publicat de jurnalistul…

- Presedintele Volodimir Zelenski sustine ca in Ucraina s-ar putea organiza alegeri in 2024, chiar daca razboiul continua, daca partenerii occidentali contribuie financiar, parlamentul de la Kiev aproba, iar toti alegatorii au acces la urne. Agenția Reuters, preluata de Agerpres, a consemnat acest raspuns…