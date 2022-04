Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 1 Presedintele rus Vladimir Putin a anulat joi ordinul de luare cu asalt a combinatului Azovstal din Mariupol, unde sunt baricadati 2.00o de militari și civili ucraineni, pentru a salva vietile propriilor soldați, insa va fi mentinuta blocada asupra zonei industriale, transmite EFE. „Sfarsitul…

- UPDATE 3 Presedintele parlamentului rus, Viaceslav Volodin, a declarat miercuri ca Rusia va cere compensatii Occidentului pentru sanctiunile impuse dupa invazia Ucrainei si pe care oficialul rus le-a descris drept ilegale, relateaza agentia DPA. „Vom reveni asupra acestei chestiuni si vom calcula pagubele…

- UPDATE 1 Armata rusa a cerut din nou fortelor ucrainene din orasul-port Mariupol sa se predea, transmite agenția DPA. Intr-o declaratie, generalul-maior Mihail Mizintev afirma ca, luand in considerare situatia catastrofala de la otelaria Azovstal, luptatorilor ucraineni si „mercenarilor straini” aflati…

- UPDATE 1 Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca tara sa nu are armele necesare pentru a elibera orasul port asediat Mariupol, care este aproape de a fi cucerit de fortele ruse, relateaza DPA. „Daca am primi avioane si suficiente vehicule blindate grele, artileria necesara, am putea sa o…

- UPDATE 2 Mariupol ramane inchis pentru oricine incearca sa intre, anunța vineri un consilier al primarului orașului asediat, potrivit Sky News. Orașul asediat Mariupol ramane inchis pentru oricine incearca sa intre și este „foarte periculos” pentru oricine incearca sa plece, a declarat un consilier…

- In ziua 37 de razboi in Ucraina este programat un nou coridor umanitar de la ora locala 10:00, pentru a permite civililor sa plece din orașul-port asediat Mariupol, din sud-estul Ucrainei, dupa ce joi o coridorul umanitar a intampinat dificultați: trupele ruse au confiscat ajutoare

- UPDATE 3 Deputatii rusi au adoptat marti o lege ce prevede sanctiuni aspre menite sa pedepseasca „informatiile mincinoase” cu privire la actiunile Moscovei in strainatate, o noua arma represiva in arsenalul rus pentru controlul informatiilor despre agresiunea sa militara in Ucraina, informeaza AFP.…

- UPDATE Forțele ruse au deportat cu forța 2.389 de copii din Donețk și Luhansk din Ucraina, a anunțat luni Ministerul ucrainean de Externe intr-un comunicat citat de CNN. „Astfel de acțiuni reprezinta o incalcare grava a dreptului internațional, in special a dreptului umanitar internațional”, se arata…