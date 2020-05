Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul Alexandru Rafila, reprezentatul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, afirma ca o evaluare facuta de autoritati la finalul saptamanii viitoare va putea spune daca se vor putea lua noi masuri de relaxare a restrictiilor, transmite news.ro.„La noi s-a semnalat, cel putin pana…

- Xi Jinping, Emmanuel Macron, Angela Merkel și Organizația Mondiala a Sanatații vor ca orice vaccin impotriva noului coronavirus sa fie un „bun public global”, dar, in același timp, la Washington, Donald Trump are o prioritate: vaccinarea compatrioților sai. In spatele principiului „binelui public global”,…

- „Nu sunt multumit de Organizatia Mondiala a Sanatatii”, a declarat Donald Trump la Casa Alba. „Sunt o marioneta a Chinei”, a adaugat el. Intrebat despre soarta contribuției americane la OMS , dupa ce la jumatatea lui aprilie a anuntat suspendarea acesteia, liderul administratiei SUA a ramas evaziv.…

- China ar putea sa se confrunte in curand cu un al doilea val de imbolnaviri cu noul coronavirus, la puțin timp dupa ce situația a ajuns sa fie sub control. China a trecut prin mai multe luni de carantina și restricții de calatorie, reușind astfel sa depașeasca primul val de imbolnaviri cu noul coronavirus,…

- Peste 200 de milioane de persoane din Africa ar putea fi infectate cu noul coronavirus pe parcursul primului an al pandemiei de COVID-19, cele mai multe dintre ele prezentand putine simptome sau fiind asimptomatice, insa pana la 190.000 de pacienti de pe acest continent ar putea sa moara din cauza…

- Un farmacist face apel la utilizarea raționala a medicamentelor și supune atenției riscul generat de automedicație in contextul Covid-19: „Traim vremuri excepționale ce au condus la masuri excepționale la nivel mondial. Panica, de multe ori cauzata strict de dezinformare, a dus la decizii impulsive…

- In plina pandemie COVID-19, presedintele SUA Donald Trump suspenda finantarea catre Organizatia Mondiala a Sanatatii. Casa Alba vrea o „reformare“ a organizatiei si sa schimbe conducerea pro-China din fruntea OMS.

