Război economic total între SUA și China. Decizia americanilor Statele Unite impun taxe de import unor producatori mari de panouri solare, pentru ca evita tarifele aplicate produselor din China Decizia, care reflecta in mare masura o constatare preliminara facuta de agentie in decembrie, a fost criticata de cumparatorii de panouri solare care se bazeaza pe produse ieftine fabricate in strainatate pentru a-si face proiectele competitive. Dar este o veste buna pentru mica industrie de productie solara din SUA, care de ani de zile s-a luptat sa concureze cu bunurile chinezesti si se bucura de investitii reinnoite datorita subventiilor disponibile prin legea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

