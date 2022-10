Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinul impotriva gripei ar putea fi administrat și in farmacii, nu doar in cabinetul medicului de familie, cum se intampla acum. Ministerul Sanatații se pregatește sa aprobe un program pilot in acest sens, iar costul vaccinului și al serviciului de administrare va fi suportat de persoanele care vor…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca, in data de 29 septembrie, va avea loc o greva generala in numeroase sectoare de activitate. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, se anticipeaza perturbari…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat ca plafonul de consum la gaze a fost eliminat pentru consumatorii casnici cu centrale individuale. Prețul la gaze va fi același ca anul trecut, de 31 de bani pe kilowatt, oricat ar fi consumul, a spus ministrul. „Iarna trecuta, daca nu ma inșel, era la inceput…

- Romanii ar putea da un test inainte de a primi un credit. Astfel, cetațenii pot ințelege mai bine riscurile la care se expun in cazul in care ajung sa nu iși mai permita sa plateasca ratele lunare. ANPC a transmis ca, in aceste zile, a avut loc o intalnire intre vicepreședintele Autoritații Naționale…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla ori care intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca Serviciul National de Meteorologie (EMY) a emis o avertizare meteo de fenomene extreme, care se vor inregistra in perioada 12-15 august 2022, in special in regiunile din centrul,…

- Romanii pot obtine amanarea ratelor bancare pentru o perioada cuprinsa intre 1 si 9 luni, a anunțat, miercuri, ministrul Finantelor, Adrian Caciu. De aceasta masura pot benefica atat persoanelor fizice, cat și firmele afectate de criza, cu condiția sa poata dovedi acest lucru. Executivul a aprobat,…

- Meteorologii au emis, miercuri, mai multe avertizari de instabilitate atmosferica, vijelii, dar si de canicula. Ele sunt valabile toata ziua de astazi pentru jumatatea de sud a Moldovei, nordul si estul Munteniei si nordul Dobrogei, acolo unde sunt prognozate ploi torentiale si vijelii. Restul zonelor…

- Medicii si farmacistii se confrunta de cateva luni cu un adevarat fenomen legat de medicamentul Ozempic, o solutie injectabila creata pentru a fi folosita in diabetul de tip 2, fiind eficient in reglarea glicemiei. Oamenii cer prescrierea acestuia pentru scaderea in greutate. Medicul diabetolog Doru…