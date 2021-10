Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Kurz demisioneaza din functia de cancelar in urma acuzatiilor de coruptie, transmite Reuters. Cancelarul austriac Sebastian Kurz a anuntat sambata ca demisioneaza, fiind vizat de o ancheta sub acuzatia de coruptie. Kurz a anuntat intr-o declaratie ca il propune ca succesor al sau pe ministrul…

- Primarul Dominic Fritz transmitea joi ca „nevoia urgenta a momentului, pentru Timișoara, este susținerea din bugetul de stat a costurilor pentru continuarea termoficarii orașului. Cvadruplarea (!!!) prețului de gaz nu va putea fi suportata doar de bugetul local și nici de abonații Colterm. E matematic…

- Pentru alegerea presedintelui USR PLUS au votat, pana la orele 18.00, 85% din membrii cu drept de vot, sustin surse politice pentru „Adevarul”. Dintre acestia 23 de mii sunt membri ai fostului USR, iar alti 14 mii membri ai fostului PLUS.

- Fostul ministru al fondurilor europene, Cristian Ghinea, ii instruiește pe susținatorii lui Dan Barna in cursa din USR PLUS pentru șefia partidului, sa identifice membrii care nu au votat pentru a fi sunați de „vedetele” partidului. „Refaceti, uitati-va pe lista celor care nu au votat (...)…

- Validat de instanța consilier județean, dar exclus din partid. Epopeea „comisarului” Rașcovici apune Validat de instanța consilier județean, dar exclus din partid. Epopeea „comisarului” Rașcovici apune Dupa ce instanța a incredințat numirea in funcția de consilier județean epopeea „comisarului” Viorel…

- Biroul Politic Național al PNL a votat in ședința de miercuri, 18 august, o derogare de la prevederile statutare, prin care i se permite premierului Florin Cițu sa candideze la președinția partidului deși nu are cinci ani vechime in partid. Pentru derogare au votat toți cei 49 de membri prezenți.…

- Echipa care sustine candidatura lui Florin Citu la sefia liberalilor dezaproba comportamentul "lipsit de fair-play politic" al presedintelui PNL, Ludovic Orban, si declaratiile acestuia "care aduc grave prejudicii partidului". "In legatura cu ultimele aparitii publice ale presedintelui PNL, Ludovic…

- URS PLUS sustine ca reprezentantii PNL, PSD si Pro Romania au votat marti, in Consiliul Local Timisoara, o hotarare care ar urmari sa declanseze "o vanatoare de vrajitoare" impotriva primarului Dominic Fritz. "Consilierii PNL, PSD si Pro Romania au votat in sedinta Consiliului Local din…