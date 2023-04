Stiri pe aceeasi tema

- Moneda nationala scade, marti, in raport cu euro, dar creste comparativ cu dolarul american, dupa cum arata cursul BNR. Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) astazi este de 4,9481 lei, in crestere fata de ziua precedenta, cand ajunsese la 4,9405. Astfel, euro este in crestere…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut luni, 20 martie, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).La inceputul anului 2022, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an, iar la inceputul acestui…

- 5.704 cazuri și 32 de decese au fost raportate de Ministerul Sanatații pe 6 martie, in cel mai recent bilanț, numarul cazurilor noi saptamanale fiind in creștere cu aproximativ 500. La ora 13.00, Ministerul Sanatații va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut marti la 7,19% pe an, de la 7,20% pe an, in sedinta precedenta, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei, publicate marți. La inceputul anului trecut, indicele ROBOR la 3 luni…

- BNR a publicat astazi valoarea indicelui bancar ROBOR, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei. Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a scazut joi la 7,25% de la 7,27% valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut joi la 7,27% pe an, de la 7,30% pe an, in sedinta precedenta, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La inceputul anului trecut, indicele ROBOR la 3 luni…

- Industria judetului Mures a inregistrat o evolutie nefavorabila in perioada 1 ianuarie 2022 – 31 octombrie 2022 in raport cu aceeasi perioada a anului precedent, a informat conducerea Direcției Județene de Statistica Mureș, prin intermediul unui comunicat de presa. "Astfel, in aceasta perioada, indicele…

- Creditele și economiile populației au fost puternic afectate in ultima perioada de instabilitatea generalizata. Indicele ROBOR a cunoscut o creștere fulminanta, mulți oameni s-au trezit peste noapte cu rate mult mai mari la banci, mulți au ales sa opteze pentru indicele IRCC, dar analiștii au avertizat…