- Rata somajului in luna aprilie 2022 a scazut cu 0,1 puncte procentuale, la 5,5%, fata de cea inregistrata in luna precedenta (5,6%), arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS), potrivit news.ro.”Rata somajului in luna aprilie 2022 a scazut cu 0,1 puncte procentuale fata…

- Rata somajului in forma ajustata sezonier a fost de 5,5% in luna aprilie a acestui an, in scadere cu 0,1 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna precedenta, insa retine atentia nivelul ridicat, de 22,7%, al ratei somajului in randul tinerilor (15-24 ani),

- In luna aprilie 2022, rata somajului a fost de 5,5%, potrivit anunțului facut marți de Institutul Național de Statistica, fiind ușor mai mica (cu 0,1 puncte procentuale) fața de cea din martie.

- Inflatia din Germania a atins in luna mai cel mai ridicat nivel din aproape jumatate de secol, ca urmare a preturilor energiei si alimentelor, care au crescut din ce in ce mai mult de la inceputul razboiului din Ucraina, transmite Reuters preluat de news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Preturile de consum, armonizate pentru a fi comparabile cu datele privind inflatia din alte tari ale Uniunii Europene, au crescut cu 8,7% in termeni anuali, a anuntat luni Biroul Federal de Statistica. Ultima data cand inflatia a fost la fel de mare in Germania a fost in iarna anului 1973/1974, cand…

Institutul National de Sanatate Publica informeaza joi ca, in saptamana 21 - 27 martie, au fost raportate la nivel national 1.585 de cazuri de gripa clinica.