Rata de pozitivare la infecţia cu SARS-CoV-2 a crescut Se recomanda purtarea mastii in mijloacele de transport in comun, dar si in interior daca sunt mai multe persoane Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Adriana Pistol a declarat ieri, intr-o conferinta de presa, ca se observa o crestere a ratei de pozitivare a testelor pentru infectia cu SARS-CoV-2, potrivit Agerpres.Ea a recomandat purtarea mastii sanitare de protectie in mijloacele de transport in comun, dar si in interior unde sunt mai multe persoane. „Puteti observa ca deja rata de pozitivitate fata de saptamana anterioara, cand a fost aproape 9%, mai exact 8,9%, a ajuns in aceasta saptamana… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

