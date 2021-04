Rata de infectare este în scădere în Ilfov și București. Care este situaţia pe judeţe Judetul Ilfov continua sa inregistreze cea mai mare rata de infectare din tara, 9,08, in scadere fața de ziua anterioara, cand era de 9.25. Rata de infectare in Capitala se mentine in jurul pragului de 7 infectari la mia de locuitori, dupa ce a inregistrat 1.023 de cazuri noi.Grupul de Comunicare Strategica a anunțat sambata 5.498 noi cazuri de infectare, dupa efectuarea a 37.343 de teste, 26.709 de teste RT-PCR (14.218 in baza definiției de caz și a protocolului medical și 12.491 la cerere) și 10.634 de teste rapide antigenice.Ilfovul este in continuare județul cu cea mai mare rata de infectare… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Judetul Ilfov continua sa inregistreze cea mai mare rata de infectare din tara, 9,25 cazuri la mia de locuitori, in scadere fața de ziua de joi, 1 aprilie, cand era 9,45. Rata de infectare in Capitala se mentine in jurul pragului de 7 infectari la mia de locuitori, dupa ce a inregistrat 1.072 de cazuri…

- Judetul Ilfov continua sa inregistreze cea mai mare rata de infectare din tara, 9,45 cazuri la mia de locuitori, in creștere fața de ziua de miercuri, 31 martie, cand era 9,37. Rata de infectare in Capitala se mentine in jurul pragului de 7 infectari la mia de locuitori, dupa ce a inregistrat 1.165…

- Judetul Ilfov continua sa inregistreze cea mai mare rata de infectare din tara, 8,51 cazuri la mia de locuitori, in creștere usoara fata de ziua precedenta. In Bucuresti, sunt raportate cele mai multe cazuri de COVID, iar rata incidentei se mentine peste pragul de 7 la mie. Conform celui mai recent…

- Judetul Ilfov inregistreaza cea mai mare rata de infectare din tara, 8,49 de persoane la mia de locuitori, in creștere fața de ziua de sambata, 27 martie (8,33). București a depașit rata de incidența de 7 la mie, dupa ce a raportat cele mai multe cazuri noi, peste 600. Romania inregistreaza peste 4.400…

- Judetul Ilfov inregistreaza cea mai mare rata de infectare din tara, 8,33 de persoane la mia de locuitori, in creștere accentuata fața de ziua de vineri, 26 martie (8,02)). In „zona roșie” de COVID-19 mai sunt 10 județe și Capitala. In schimb, Bucureștiul a raportat cele mai multe cazuri noi, peste…

- Judetul Ilfov continua sa inregistreze cea mai mare rata de infectare din tara, 8,02 cazuri la mia de locuitori, in creștere usoara fata de ziua precedenta. In Bucuresti, sunt raportate cele mai multe cazuri de COVID, iar rata incidentei a ajuns la 6,67. Conform celui mai recent bilant al Grupului de…

- Numarul cazurilor de imbolnaviri cu coronavirus continua sa creasca. Cea mai mare incidența a cazurilor de infectari este inregistrata in județul Ilfov. Rata imbolnavirilor a ajuns la 7,86 la mie. Municipiul Bucuresti a atins o incidenta de 6,50 cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de ziua…

- Judetul Ilfov a ajuns la o incidenta de 6,37 cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 la mia de locuitori, dupa ce in ziua precedenta aceasta era de 5,79, a anuntat, vineri, Grupul de Comunicare Strategica. Municipiul Bucuresti a inregistrat o crestere a ratei de infectare cu SARS-CoV-2 la 4,64 cazuri la mia…