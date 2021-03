Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 202 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 483 de teste efectuate (din care 183 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi, 157, sunt in Timișoara. Coeficientul infectarilor cumulate…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 396 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.642 teste efectuate (din care 578 teste rapide). Cazurile noi sunt din Timișoara – 228, Lugoj – 12, Buziaș – 1, Ciacova – 4, Deta…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 354 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.469 teste efectuate (din care 412 teste rapide). Cazurile noi sunt din Timișoara – 195, Lugoj – 14, Buziaș – 3, Ciacova – 2, Faget…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 346 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.647 teste efectuate (din care 743 teste rapide). Cazurile noi sunt din Timișoara – 194, Lugoj – 12, Ciacova – 4, Faget – 1, Gataia…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 412 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.211 teste efectuate (din care 454 teste rapide). Cazurile noi sunt din Timișoara – 269, Lugoj – 7, Ciacova – 2, Deta – 1, Jimbolia…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 170 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.096 teste efectuate (din care 127 teste rapide). Cazurile noi sunt din Timișoara – 81, Lugoj – 6, Buziaș – 4, Jimbolia – 2, Recaș…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 245 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.956 teste efectuate (din care 499 teste rapide). Cazurile noi sunt din Timișoara – 136, Lugoj – 7, Buziaș – 3, Ciacova – 1, Deta…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost efectuate doar 17 teste, fiind confirmate patru de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2. Cazurile noi sunt din Timișoara – 3 și Giarmata – 1. Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori,…