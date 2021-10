Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare a ajuns in Timisoara la 12,23 la mia de locuitori, dupa ce in ziua precedenta a fost 11,97. Rata de infectare la nivelul judetului este 9,98, in crestere fata de ziua precedenta, cand a fost 9,79. Cea mai mare rata din Timis se inregistreaza la Remetea Mare: 18,86. Astazi, conform…

- Rata de infectare cu coronavirus ajunge sambata, 9 octombrie, la 11,97 la Timișoara și 9,79 in județ. Cea mai mare incidența este raportata de cateva zile in Remetea Mare, iar sambata aceasta este pentru prima data in scadere. La Dumbravița și Moșnița Noua, rata a trecut de 17 la mia de locuitori.

- Rata de infectare a ajuns in Timisoara la 11,97 la mia de locuitori, dupa ce in ziua precedenta a fost 11,75. Rata de infectare la nivelul judetului este 9,79, in crestere fata de ziua precedenta, cand a fost 9,50. Cea mai mare rata din Timis se inregistreaza la Remetea Mare: 18,86. Astazi, conform…

- Rata de infectare a ajuns in Timisoara la 11,43 la mia de locuitori, dupa ce in ziua precedenta a fost 11,27. Rata de infectare la nivelul judetului este 9,20, in crestere fata de ziua precedenta, cand a fost 8,99. Cea mai mare rata din Timis se inregistreaza la Remetea Mare: 17,83. Astazi, conform…

- Rata de infectare cu coronavirus ajunge joi, 7 octombrie, la 11,43 la Timișoara și 9,2 in județ. Cea mai mare incidența este raportata de cateva zile la rand in Remetea Mare, de peste 17 la mia de locuitori. Moșnița Noua și Dumbravița se apropie de o incidența de 16 la mia de locuitori.

- Rata de infectare cu coronavirus ajunge miercuri, 5 octombrie, la 11,27 la Timișoara și 8,99 in județ. Cea mai mare incidența este raportata in Remetea Mare, de peste 17 la mia de locuitori. Moșnița Noua, Dumbravița și Sanmihaiu Roman au rata peste 15 la mia de locuitori.

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 165 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1355 teste efectuate (din care 584 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (96) și Jimbolia (11). Coeficientul infectarilor…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 15 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.736 teste efectuate (din care 768 teste rapide). Cazurile noi sunt din Timișoara (8), Giroc (4), Fpget, Gavojdia și Remetea Mare. Coeficientul…