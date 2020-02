Stiri pe aceeasi tema

- Legumele, fructele si carnea de porc sunt alimentele care s-au scumpit cel mai mult in luna ianuarie a acestui an, iar in sectorul serviciilor tarifele in transportul aerian au crescut cu 50,3%, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate joi. Comparativ cu luna decembrie…

- ​Inflația a coborât în ianuarie la 3,6%, potrivit unui anunț facut joi dimineața de Institutul Național de Statistica. Alimentele s-au scumpit cu 4,75%, serviciile cu 4,01% iar prețul marfurilor nealimentare a urcat cu 2,68%, mai arata datele INS. Biletele de avion (scumpiri de 50%), serviciile…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a fost de 1,3% in luna decembrie 2019, in crestere comparativ cu 1% in luna noiembrie, si de 1,6% in Uniunea Europeana, de asemenea in crestere comparativ cu 1,3% luna precedenta, tarile membre UE cu cele mai ridicate rate ale inflatiei fiind Ungaria si Romania,…

- Aproape toate preturile la alimente au crescut in decembrie, singura scadere usoara fiind inregistrate la categoria ''alte legume si conserve de legume", minus 0,27%.In cazul marfurilor nealimentare, cea mai mare crestere este inregistrata la categoria "tutun, tigari", respectiv 8,27%.…

- Prețurile au crescut mai mult decat a anticipat BNR. Rata inflației a urcat la 4%, in decembrie, alimentele in topul scumpirilor Rata anuala a inflatiei a urcat la 4% in luna decembrie a anului trecut, de la 3,8% in noiembrie, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS).…

- Prețurile, din nou pe creștere: rata anuala a inflatiei a urcat la 3,8%, in noiembrie. Cel mai mult s-au scumpit fructele proaspete si carnea de porc Rata anuala a inflatiei a urcat la 3,8% in luna noiembrie a acestui an, de la 3,4% in octombrie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit…

- Rata anuala a inflației se situeaza la 3,8%, în luna noiembrie, conform datelor Institutului Național de Statistica (INS). Rata anuala calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) este 3,7%.Comparativ cu luna octombrie, în noiembrie cel mai mult s-au scumpit…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 3,8% in luna noiembrie a acestui an, de la 3,4% in octombrie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 4,9%, cele nealimentare cu 2,83%, iar pretul serviciilor a inregistrat un avans de 4,19%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National…