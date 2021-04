Răsturnarea paradigmei sociale: Clasa de mijloc nu merge în paradis Pentru prima data din anii ‘90, clasa de mijloc la nivel mondial s-a diminuat anul trecut, potrivit unor estimari recente ale Pew Research Center bazate pe date ale Bancii Mondiale. Asteptarile ca aceasta clasa de consumatori va continua sa creasca neincetat, pe masura ce veniturile in crestere din tarile aflate in curs de dezvoltare scot milioane de oameni din saracie in fiecare an, au reprezentat una dintre bazele planurilor de business ale multinationalelor si strategiilor investitorilor. Acum, aceasta ipoteza poate fi adaugata listei de adevaruri economice date peste cap de pandemie, noteaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

