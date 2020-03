Andreea Balan a recunoscut ca inca il iubește pe George Burcea: "Sunt o femeie care are nevoie sa fie iubita, imbratisata, sa mi se spuna ca sunt buna, frumoasa, ca am un suflet bun, la asta ma refer si cand vin acasa, am nevoie de caldura si iubira familiei mele. Vreau sa fiu om inainte de toate!", a continuat ea. "Iubirea mea nu a disparut. Eu inca am sentimente.", a declarat Andreea Balan in cadrul emisiunii "Rai da' buni".

Andreea Balan a fost la un pas de moarte in urma cu un an

"Nimic nu se poate intampla mai rau decat sa te imbolnavesti si sa ai o asemenea cumpana. Toate celelalte…