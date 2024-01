Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii au constatat ca ancheta in cazul contabilei acuzate ca a devalizat școala unde lucra a fost facuta cu incalcarea competenței de catre procurorii anticorupție. Dosarul va fi trimis acum parchetului competent, care va trebui sa refaca intreaga urmarire penala

- Simona Halep se revolta! Anunt teribil despre cazul de dopaj in care romanca a fost gasita vinovata. Simona Halep a fost interzisa timp de 4 ani din tenis din cauza acuzatorilor de la ITIA. Vezi AICI acuzatiile dure ale Simonei Halep in plin scandal de dopaj...

- Managerul Spitalului Judetean de Urgenta Slatina, Angela Nicolae, a afirmat, in legatura cu cazul femeii care a murit dupa ce s-a blocat liftul, ca necropsia arata ca nu exista legatura de cauzalitate intre moartea pacientei si blocarea liftului. Angela Nicolae a precizat ca liftul avea reviziile la…

- Un jurnalist acuzat ca amenintase prin WhatsApp doi procurori DNA a fost achitat, decizia Curtii de Apel Constanta fiind definitiva. In prima instanta el fusese condamnat la un an si patru luni de inchisoare cu suspendare.Curtea de Apel Constanta a admis, luni, apelul formulat de jurnalistul constantean…

- Primarul municipiului Sacele, Virgil Popa, a anunțat joi, intr-o conferința de presa, ca Brașovul se afla intr-o situație critica in privința depozitarii deșeurilor menajere. Edilul a prezentat o adresa de la Garda de Mediu Brașov, prin care este anunțat ca ultima celula de la rampa ecologica a Fin-Eco…

- 2.000 de cazuri de rujeola au fost confirmate, oficial, de catre Ministerul Sanatații. Acestea au fost inregistrate in 29 de județe. Avand in vedere creșterea ingrijoratoare a cazurilor de rujeola , precum și numarul mare de spitalizari in secțiile de pediatrie și boli infecțioase al copiilor infectați,…

- Justitia romana incearca sa-l repatrieze pe condamnatul Catalin Chereches, care acum se afla incarcerat intr-un penitenciar din Munchen. Fostul primar al orasului Baia Mare a refuzat extradarea prin procedura simplificata, astfel ca procesul revenirii in Romania va dura ceva mai mult, aproximativ 30-45…

- Primarul comunei Sucevița, Ioan Dorin Pinzar, a fost condamnat definitiv la un an de inchisoare cu suspendare dupa ce a fost depistat la volan sub influența bauturilor alcoolice, anunța Știri Suceava. Fapta a fost savarșita la 17 februarie 2022, la ora 03.30, pe DN 17A. Aflat la volanul unui autoturism…