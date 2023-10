Stiri pe aceeasi tema

- Șase polițiști din județul Neamț sunt cercetați disciplinar in cazul tinerei de 16 ani din București, care a murit la sfarșitul lunii iulie, in locuința unui tanar de 19 ani pe care-l cunoscuse pe internet.Cei șase sunt cercetați pentru neglijența manifestata in indeplinirea indatoririlor de serviciu.…

- In urma accidentului grav de ieri seara, care a avut loc in Italia, s-a aflat cine este șoferul care conducea autocarul. El este Alberto Rizzotto, șoferul care a murit impreuna cu alți 20 de pasageri in vehiculul pe care il conducea.

- Pe 28 septembrie, dimineața, turiștii care se plimbau pe plaja din Mamaia aveau sa descopere trupul neinsuflețit al unei tinere, despre care ulterior s-a aflat ca este Laura Roșca, alias Dj Lalla, de 34 de ani. Anchetatorii aflați la locul faptei incepeau investigațiile, ulterior fiind aflate și concluziile…

- Anchetatorii din Braila au continuat cercetarile in cazul copilului de 3 ani accidentat mortal la finalul lunii august si au stabilit ca femeia care sustiea ca se afla la volanul masinii nu a consumat droguri, dar autoturismul era, de fapt, condus de un barbat ce avea permisul suspendat. El a fost retinut…

- Fostul sef al BCCO (Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate) Bucuresti, Constantin Paun, colonel in rezerva, care a ucis o femeie cu masina in orasul Popesti-Leordeni, nu era drogat in momentul accidentului.

- Prietenii lui Vlad Pascu care erau in mașina cu el in noaptea tragediei nu au fost audiați pana acum și nici familia acestuia. Adrian Cuculis, avocatul Robertei, tanara ucisa in accident a spus ca un pas important in ancheta este și expertiza auto care este in desfașurare. In prezent Vlad Pascu se afla…

- Un cuplu din Iasi a murit dupa ce a dormit in camera in care au folosit spray de insecte inainte de culcare. Li s-a facut rau peste noapte si, chiar daca au ajuns in viata la spital, medicii nu i-au mai putut salva, informeaza Antena3. Cazul vine la putin timp dupa ce doi soti din Dolj au murit dupa…

- Medicii Institutului de Medicina Legala Cluj-Napoca au finalizat un raport preliminar in cazul cadavrului uman carbonizat, descoperit in cimitirul din Tureni la data de 9 iulie. Deși se știa ca barbatul este de origine asiatica, anchetatorii au constatat ca este un roman de 79 de ani. Și cu toate ca…