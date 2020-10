Răsturnare de situație în București! Au decis chiar acum. Acești copii trebuie să meargă la cursuri Dupa ce la pranz s-a decis ca se interzice desfașurarea fața in fața a tuturor forme de invațamant, intr-o noua ședința de urgența desfașurata in aceasta seara s-a decis ca creșele și after-school-urile nu se inchid in București. „A fost o eroare materiala, s-a facut o indreptare”, a explicat Stancu-Țipișca Mariana, purtatoarea de cuvant a Prefecturii București, la finalul ședinței. Toate școlile, liceele și facultațile raman in scenariul roșu, adica toate cursurile se vor desfașura exclusiv online, incepand de marți. NOI REGULI in Capitala Comitetul Municipiului București pentru Situatii de Urgenta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

