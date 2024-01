Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat marți ca s-a hotarat cum sa raspunda la atacul cu drona care a ucis membri ai serviciilor americane in Iordania, transmite Reuters.Președintele Joe Biden a raspuns „da” atunci cand a fost intrebat de reporteri daca a decis cum sa raspunda la atacuri, potrivit…

- Apararea aeriana nu a reușit sa opreasca atacul din 28 ianuarie asupra unui avanpost militar al SUA din Iordania, in care trei soldați americani au fost uciși, pentru ca drona ostila s-a apropiat de ținta in același timp in care o drona americana se intorcea la baza, au declarat luni doi oficiali din…

- Raspunsul SUA la atacul cu drona din Iordania, care a ucis si ranit duminica membri ai armatei americane, va fi probabil mai puternic decat precedentele lovituri de represalii americane din Irak si Siria, au declarat oficiali pentru CNN, informeaza News.ro.Presedintele Joe Biden se afla sub o presiune…

- Statele Unite vor raspunde la atacurile asupra militarilor sai din Orientul Mijlociu, in același timp Washingtonul nu dorește sa inceapa un razboi cu Iranul. Despre acest lucru a declarat John Kirby, coordonator pentru comunicare strategica in cadrul Consiliului de Securitate Naționala al Casei Albe.…

- SUA au anuntat luni represalii "foarte consistente" dupa un atac cu drona in Iordania, imputat gruparilor pro-Iran si care a ucis trei militari americani, ranind alti peste 34, Teheranul respingand orice fel de implicare in acest atac ce intervine intr-un context regional deja exploziv, relateaza France…

- Trei soldați ai armatei americane au fost uciși și cel puțin 25 au fost raniți intr-un atac cu drone asupra unui avanpost american din Iordania, Turnul 22, potrivit oficialilor americani citati de CNN . Aceasta tragedie marcheaza prima data cand trupele americane au fost ucise de focuri inamice in Orientul…

- Gruparea insurgenta Houthi din Yemen cere personalului american și celui britanic al Națiunilor Unite, precum și reprezentanților organizațiilor umanitare cu sediul la Sanaa sa paraseasca țara in termen de o luna, relateaza Reuters.Decizia gruparii insurgente vine in urma atacurilor Statelor Unite…

- Statele Unite au lovit miercuri o "unitate de depozitare a armelor" in Siria care are legatura cu Iranul, in raspuns la atacurile impotriva personalului american, a declarat secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, relateaza AFP.