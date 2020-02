Stiri pe aceeasi tema

- Kallo Katalin, administratorul brutariei din Ditrau, a declarat, duminica, pentru MEDIAFAX, ca cei doi barbați din Sri Lanka vor face in continuare paine și nu vor fi schimbați din linia de producție. „Sunt deja prietenii noștri”, spune ea.Administratorul brutariei din Ditrau, Kallo Katalin…

- Rasturnare de situație! Dezvaluirea care rastoarna tot! Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, anunța ca informațiile incendiare, care au facut inconjurul Romaniei, sunt false.Citește și: Mihai Tudose profețește: La alegerile din toamna PSD-ul bate PNL Șeful de la Interne a dezvaluit…

- CRISTINA TOPESCU A MURIT. Apar detalii noi despre moartea Cristinei Țopescu. Au fost gasite tablete medicamentoase in stomac. Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, jurnalista ar fi murit in jurul Anului Nou.

- Rasturnare de SITUATIE! De ce s-a PRABUSIT de fapt, avionul din Iran. Dezvaluirea care arunca TOTUL in AER Principalele teorii ale pasionaților de aeronautica cu privire la avionul doborat Astfel, cei care nu cred in varianta oficiala a autoritaților de la Teheran se indreapta catre doua teorii care…

- Bomba in cazul Caracal! Dupa sase luni in care a sustinut ca a ucis-o pe Luiza Melencu, Gheorghe Dinca s-a razgandit. "Monstrul din Caracal" cere sa fie audiat din nou de procurori pentru a-si schimba declaratia. Gheorghe Dinca sustine ca NU a ucis-o pe copila disparuta in luna aprilie a anului trecut.

- Apar noi detalii in cazul pacientei care a ars pe masa de operații, in cadrul Spitalului de Urgența Floreasca. Medicul chirurg Mircea Beuran a declarat, sambata seara, ca el nu a facut parte din echipa care a operat-o pe pacienta care a luat foc in timpul intervenției chirurgicale.

- Un copil in varsta de doar șapte ani și-a pierdut viața dupa ce a ajuns la spital, in stare grava, in urma unei varicele. Parinții ii acuza pe medici ca nu au facut tot posibilul pentru a-l salva, aceștia se apara spunand ca a ajuns prea tarziu la spital.

- Procurorul sef adjunct al DIICOT Giorgiana Hosu a declarat, miercuri, ca un barbat in varsta de 45 de ani, complice al lui Gheorghe Dinca, a violat-o pe Luiza Melencu. Cu puțin timp in urma, procurorii...