Stiri pe aceeasi tema

- „Lucrurile arata bine”, spune Florin Cițu, intrebat cand se va simți in nivelul de trai al romanilor creșterea economica. Dupa un an de stabilizare a economiei, „am inceput sa aratam din masurile pe care vrem sa le luam in perioada urmatoare”, declara premierul interimar.

- Senatorul social-democrat a explicat, intr-o intervenție la Realitatea Plus, ca PSD a depus o propunere legislativa privind plafonarea prețurilor energiei inca de la mijlocul lunii septembrie, dupa ce a primit și confirmarea șefului Consiliului Concurenței ca o astfel de inițiativa nu incalca legislația…

- Guvernul propune o crestere bruta a salariului minim de aproape 11%, respectiv o crestere neta de 10%, de la 1 ianuarie 2022, si o formula de calcul care sa fie aplicata incepand cu aceeasi data si pentru anii urmatori, a declarat premierul Florin Citu, marti, la reuniunea Consiliului National Tripartit…

- Primarul Emil Boc a continuat laudele la premierul Florin Cițu și a spus ca romanii vor simți in buzunare creșterea economica uriașa in perioada urmatoare. Florin Cițu ”este un premier eficient. Uitați-va la creșterea economica record de 13%, pe care o are Romania, care trebuie sa se resimta cat…

- Președintele PMP, Cristian Diaconescu, trage un semnal de alarma și vorbește despre ceea ce nu spune Guvernul. ”Ca sa iasa bine pe hartie, creșterea economica se face cu extorcarea antreprenorilor”, dezvaluie Diaconescu. ”Sume mari de bani datoreaza statul antreprenorilor pentru concedii medicale…

- Creșterea economica este de doar 1,9% fața de nivelul anterior pandemiei și este rezultatul imprumuturilor uriașe de 1.000 de euro/secunda, acuza PSD, care cere autoritaților sa informeze onest cetațenii cu privire la situația reala a economiei Romaniei. Partidul Social Democrat solicita autoritaților…

- "PNL o sa fie mult mai puternic dupa aceste alegeri. Veti vedea ca incepand cu 26 septembrie lucrurile se vor linisti si asta trebuie sa-i asiguram pe romani ca guvernarea nu are de suferit dupa aceasta campanie, guvernarea merge mai departe, rezultatele sunt foarte bune, ati vazut si cifrele, rectificarea…

- Banca Nationala a Romaniei confirma cresterea economica "peste asteptari", a transmis, marti, premierul Florin Citu, care a adaugat ca Guvernul, prin masurile adoptate, "a reusit sa faca performanta impreuna cu toti actorii din sectorul privat". Seful Executivului a prezentat, intr-o postare…