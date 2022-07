Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul-sef european Laura Codruta Kovesi a negat, intr-un interviu pentru Europa Libera, posibilitatea unei eventuale candidaturi la presedintia Romaniei. Precizarea sefei Parchetului European vine in contextul in care tema unei eventuale candidaturi a fostei sefe DNA a devenit tot mai populara…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a respins, miercuri, in unanimitate ca neintemeiata, sesizarea USR in legatura cu Legea privind protectia avertizorilor in interes public, au declarat oficiali ai CCR pentru Agerpres. Legea urmeaza sa ajunga la președintele Klaus Iohannis pentru promulgare. Decizia…

- Legea avertizorului de integritate a fost declarata constituționala, sesizarea USR fiind respinsa, au declarat pentru G4Media.ro surse politice. Potrivit acestora, decizia CCR a fost luata in unanimitate. Legea avertizorului va merge la promulgare. Mai multe ONG-uri i-au cerut președintelui Klaus Iohannis…

- Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European, va efectua, in perioada 11-14 iulie curent, o vizita la Chișinau . Astfel, potrivit Delegației Uniunii Europene in Republica Moldova, Laura Codruța Kovesi, va fi insoțita de Marius Bulancea, șef Unitate Operațiuni și Sprijin Colegiului, Parchetul Europan…

- Curajos, integru, destept, vizionar, luptator, perseverent, vizionar. Sunt cateva dintre calitatile pe care primarul Timisoarei, Dominic Fritz, totodata presedinte al USR Timis, le vede la Catalin Drula, candidatul pe care-l prefera in fruntea USR. Incepand cu 6 iulie si pana in 10 iulie au loc alegeri…