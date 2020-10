Stiri pe aceeasi tema

- Suedia a recomandat batranilor sa nu mai ramana izolați. Autoritațile susțin ca ratele de infectare cu coronavirus mai reduse decat in primavara, iar impactul izolarii asupra sanatatii mintale a celor batrani este unul negativ.

- Intr-o postare publicata pe pagina de facebook a Primariei Ocna Mureș, Silviu Vințeler, primarul orașului, a dorit sa atraga atenția cetațenilor localitații in lumina celor 110 cazuri active de COVID-19 din localitate. „In aceste zile, cand orașul nostru inregistreaza peste 110 cazuri active de infectare…

- Pentru a ține sub control pandemia, Germania se confrunta cu un „test de caracter”. Anuntul a fost astazi de ministrul sanatații german, Jens Spahn. Autoritațile germane au inregistrat cel mai mare numar de noi infecții cu coronavirus dupa luna aprilie, potrivit Reuters. Oamenii trebuie sa pastreze…

- Premierul Ludovic Orban susține ca rata de infectare in randul populației școlare este de 6,3%, iar elevii in cele doua saptamani scurse de la inceperea școlii nu s-a observat o creștere a numarului de cazuri de Covid-19.”Primele doua saptamani este greu sa ai o evaluare a raspandirii virusului…

- Autoritațile din Suedia iau in calcul inasprirea restricțiilor in capitala Stockholm dupa ce numarul infectarilor cu coronavirus a crescut in ultimele saptamani, scrie Bloomberg. „Stockholm a inregistrat o creștere clara, la toate categoriile de varsta. Discutam cu autoritațile de la Stockholm sa vedem…

- Suedia a inregistrat la finalul lunii august cel mai scazut numar de cazuri de Covid-19 de la inceputul pandemiei. Autoritațile reușesc sa țina coronavirusul sub control cu ajutorul mai multor masuri speciale.

- Lista țarilor europene cu restricții de calatorii pentru Romania devine tot mai mica. Suedia este cel mai recent stat care ridica atenționarea de calatorie pentru romani. Autoritațile de la Stockholm au anunțat miercuri ca au ridicat atenționarea de calatorie pentru Romania, Bulgaria și Olanda, potrivit…

- Acestea ar putea fi redeschise de la 1 septembrie, insa nu și in localitațile cu un numar mare de cazuri in ultimele 14 zile. „Deja a fost o discutie la nivelul specialistilor, exista o propunere formulata. In cursul zilei de maine vom avea Comitetul National pentru Situatii de Urgenta in care vom…