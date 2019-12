Fotbalul european a fost marcat in 2019 de mai multe cazuri de rasism in 2019, an in care mai mult ca oricand jucatorii s-au hotarat sa ia atitudine fata de manifestarile suporterilor si au aparut campanii noi, unele controversate potrivit news.ro

Fie ca au ales ca paraseasca terenul, cum a procedat Mario Balotelli in Italia, la 3 noiembrie, sa trimita mingea in tribuna, ca brazilianul Taison in Ucraina, la 10 noiembrie, sau sa plece la vestiare, ca olandezul Ahmad Mendes Moreira la 17 noiembrie, jucatorii de culoare par sa fi ajuns la concluzia ca trebuie sa atraga atentia asupra amplorii…