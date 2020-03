Stiri pe aceeasi tema

- Ne aflam in plina perioada cu Mercur retrograd, motiv pentru care exista ingrijorari majore pe partea astrala. Nu și pentru cateva zodii carora le merge de minune pe toate planurile. Ele sunt rasfațatele horoscopului, prezentat de astrologul Cristina Demetrescu.

- HOROSCOP MINERVA MARTIE 2020. Cand Venus intra in Taur pe 4 martie, exerseaza grija de sine și iubește-te mai bine caci doar așa poți sa atragi, sa creezi și sa fii deschis sa primești ceea ce iți dorești. Luna plina din Fecioara de pe 9 martie, evidențiaza o situație creativa dar și probleme…

- Horoscopul saptamanii 2 - 8 martie 2020: ce zodii au mare ghinion GEMENI - Mercur este planeta zodiei tale si este retrogada. Esti afectata la un nivel mai intens si mai profund decat celelalte semne zodiacale. Pregateste-te pentru cateva saptamani grele, asa ca nu pune prea multa presiune asupra…

- Focusul primei parti din luna martie este pe incetinirea ritmului si crearea spatiului ca cele mai sincere si autentice intentii pe care le avem adanc in noi sa poata iesi la lumina pentru a ne trasa viitorul. Vom avea timp sa le dam viata dupa ce Soarele intra in Berbec din 20 martie, cand va incepe…

- BERBEC Personalitați indraznețe și energice, berbecii dezvolta aspirații foarte inalte, iar de cele mai multe ori iși imping limitele pentru a le atinge. Aceștia sunt practici și eficienți, urmarind caștigul imediat. Nativii din zodia berbec sunt cunoscuți in special pentru faptul ca sunt…

- 2020 va fi un an teribil de interesant. Cu șase eclipse, trei perioade in care Mercur va fi in Retrograd, ba chiar Mercur și Venus vor fi și ele in Retrograd. Pe langa toate dramele astrologice, sunt foarte multe date calendaristice care vor aduce mai multa intensitate și nebunie decat oricand.…

- Berbec Luna decembrie vine pentru Berbeci ca un mare ajutor, la care nu mai sperau. Vor primi bani din partea unei rude sau apropiat al familiei. Astfel, in luna decembrie vor avea in sfarsit ocazia sa isi satisfaca o dorinta la care se gandeau de foarte mult timp. Bineinteles, este vorba…