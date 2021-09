Stiri pe aceeasi tema

- Rareș Bogdan inca mai spera in viata coalitiei de guvernare ce implica si USR-PLUS, dar este de parere ca, daca vor continua, lucrurile nu mai pot fi ca inainte. Europarlamentarul PNL spune ca in cazul unor renegocieri cu USR PLUS, liberalii nu vor mai renunța la Ministerul Fondurilor Europene și la…

- sursa foto: Info Sud-Est Rareș Bogdan spune ca in cazul unor renegocieri cu USR PLUS, liberalii nu vor mai renunța la Ministerul Fondurilor Europene și la Ministerul Transporturilor, ținand cont de cați bani pot veni de la Bruxelles și de faptul ca majoritatea proiectelor au fost realizate, la Transporturi,…

- ”Fondurile europene 2021-2027 intra in linie dreapta! (…) Programul Operational Incluziune si Demnitate Sociala 2021-2027 (POIDS) va fi, in urmatorii ani, nucleul masurilor integrate care contribuie direct la reducerea saraciei si principalul sprijin al grupurilor vulnerabile pentru a depasi riscul…

- ​Tensiunile continua în Coaliție. Liderii USR și UDMR sunt în continuare nemulțumiți din cauza sumelor promise de premierul Florin Cîțu la rectificarea bugetara. La finalul ședinței Coaliției, Florin Cîtu a anunțat ca suma care va fi alocata suplimentar Ministerului Transporturilor…

- „Varianta de rectificare, sub solicitarea Ministerului Transporturilor, vine din teama ca nu am cheltui acești bani? Sau tocmai, ca i-am cheltui? Eu garantez ca vom cheltui banii solicitați. Și asta pentru ca vreau sa facem Transporturile din Romania mai moderne, mai eficiente și sa le scoatem din…

- Sumele solicitate la rectificarea bugetara acopera, printre altele cresterea alocarilor pentru intretinerea infrastructurii rutiere si feroviare, a anuntat, joi, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, pe Facebook, el mentionand ca ministerul va cheltui banii ceruti. …

- „Varianta de rectificare, sub solicitarea Ministerului Transporturilor, vine din teama ca nu am cheltui acești bani? Sau tocmai, ca i-am cheltui? Eu garantez ca vom cheltui banii solicitați. Și asta pentru ca vreau sa facem Transporturile din Romania mai moderne, mai eficiente și sa le scoatem din…

- Deși Bucureștiul spune ca banii din PNRR ar fi venit abia in 2022, chiar daca Planul era aprobat in vara, nu in toamna, așa cum ar putea fi posibil, realitatea de la Bruxelles este alta. Portugalia, Luxemburg si Belgia au devenit marti primele state membre UE care au primit primele transe din fondul…