Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, a fost primul lider liberal care a avut o reactie la afirmatiile lui Kelemen Hunor referitoare la autonomie, precizand ca singura forma de autonomie acceptabila e cea a autoritatilor locale.

- Europarlamentarul Rares Bogdan, prim-vicepresedinte al PNL, reactioneaza dupa ce vicepremierul Kelemen Hunor a declarat, intr-o emisiune televizata, facand referire la discutiile despre autonomia Tinutului Secuiesc, ca nicio forma de autonomie nu lezeaza unitatea statului roman si integritatea teritoriala.…

- Romania sufera de aceasta boala a hipercorectitudinii politice preventive, rezultata, de la Trianon incoace, din dorinta sincera de a raspunde, apoi de a actiona cu supra-masura, la acuzatiile formulate de Ungaria la adresa statului nostru in privinta comportamentului presupus impotriva minoritatii…

- Ordonanța de Urgența nr. 19 din 4 februarie 2020 privind organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si locuintelor din Romania in anul 2021 prevede ca persoanele salariate care se autorecenzeaza prin intermediul internetului au dreptul la o zi libera, platita, in scopul incurajarii utilizarii…

- Kelemen Hunor, liderul UDMR, a vorbit, joi seara, la Romania TV, despre noua majoritate parlamentara. Liderul maghiarilor din Romania a explicat ca exclude o colaborare cu PSD pentru formarea noului Guvern, fiind in schimb alaturi de PNL și USR PLUS in noul proiect.

- Nordis Group, dezvoltator imobiliar specializat in construcția de imobile premium, promoveaza Romania ca destinație de lux in New York, Londra și Tel Aviv, cu ocazia Zilei Naționale. Astfel, un spot cu mesajul „Traiește propriul basm in Transilvania” ruleaza pe ecranele uriașe din Times Square, Westfield…

- Trimis de Rareș Bogdan sa exerseze articolul 1 din Constituție, Kelemen Hunor a replicat pentru Libertatea, ca nu a facut și nu va face nimic impotriva Romaniei.Președintele UDMR, Kelemen Hunor, ii raspunde lui Rareș Bogdan, dupa ce acesta a declarat pentru Libertatea ca nu ar vrea Uniunea la guvernare…

- Klaus Iohannis a fost intrebat ce l-a facut sa se razgandeasca dupa ce in primavara spune ca nu e de acord cu oprganizarea alegerilor daca situatia va fi una grava. Mai mult, presedintele Romaniei spune in acest moment ca virusul se raspandeste mai repede ca in primavara. "Din nefericire,…