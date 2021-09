Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a declarat ca isi doreste ca guvernarea sa continue intr-o coalitie cu USR PLUS si a precizat ca, in cazul in care Dacian Ciolos va intra intr-un cabinet condus de Florin Citu, atunci si el isi va parasi postul de la Bruxelles pentru a fi membru al Executivului.…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan sustine ca alegerile interne din PNL vor fi „un festival al bunului simt”. El ii transmite „o provocare” colegului sau din Parlamentul European, Dacian Ciolos, afirmand ca daca acesta va accepta un portofoliu in guvernul condus de Florin Citu, si el va renunta la…

- Rares Bogdan a lansat o provocare pentru Dacian Cioloș, cu puțin timp inainte de inceperea Congresului PNL. Bogdan il cheama in Guvern pe Dacian Cioloș și spune ca daca va accepta o funcție de ministru, va intra și el in Guvern. “Eu imi doresc ca aceasta coalitie sa continue cu USR PLUS. Ii transmit…

- Rareș Bogdan i-a transmis o provocare co-președintelui USR PLUS Dacian Cioloș, in ziua Congresului PNL. Europarlamentarul spune ca daca Cioloș vine de la Bruxelles pentru un portofoliu in cabinetul condus de Florin Cițu, iși va parasi și el „funcția extrem de importanta” la nivel european și va intra…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan precizeaza ca liberalii nu renunta la Florin Cîtu, calificând drept false informatiile care au aparut în spatiul public potrivit carora PNL se gândeste la o alta varianta de prim-ministru. ”Nu renuntam la Florin Cîtu!…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan le-a transmis partenerilor din coaliție ca negociaza orice, dar la Florin Cițu nu renunța. Rareș Bogdan a avut și un mesaj „din suflet” pentru Dacian Cioloș: sa nu continue discuțiile cu AUR, pentru ca iși pierde credibilitatea caștigata in ultimii 15 ani.…

- Marți seara, tabara lui Florin Cițu s-a intalnit la Vila Lac.”S-a convocat BPN statutar. Va fi la 10:30.Am incercat sa il convoace actualul președinte al partidului, dar nu a dorit. Noi consideram ca Romania trebuie condusa. Il vom valida pe Dan Vilceanu pentru funcția de ministru al Finanțelor. In…

- Florin Cițu și tabara sa l-au pus in fața faptului implinit pe Ludovic Orban, președintele partidului! Prin secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, a fost convocat, prin SMS, Biroul Politic National (BPN) al partidului, sedinta fiind programata miercuri, la ora 10.30. Rareș Bogdan a…