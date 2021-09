Stiri pe aceeasi tema

- „Va fi aleasa conducerea pentru 4 ani de zile, o conducere a lui Florin Cițu, care va caștiga aceasta competiție”, a spus Rareș Bogdan.Intrebat despre tentativele de fraudare a votului, prim-vicepreședintele PNL a spus: „Votul este secret potrivit statutului PNL. Nu se poate așa ceva, la PNL nu exista…

- Prefecții și subprefecții USR PLUS NU iși vor depune demisiile. „Daca vrea sa ii dea afara, sa ii dea afara” Prefecții și subprefecții USR PLUS NU iși vor depune demisiile. „Daca vrea sa ii dea afara, sa ii dea afara” Liderul deputatilor USR PLUS, Ionut Mosteanu, a declarat marti ca membrii de partid…

- Mișu Negrițoiu, fostul director general al ING Bank Romania, cel care l-a adus pe Florin Cițu in banca și apoi l-a indepartat prin reorganizare, il caracterizeaza drept „satrap, foarte invechit, care nu știe sa lucreze in echipa”. Catalogarile au fost facute in spațiul public, intr-un comentariu la…

- ATAC fara PRECEDENT: Un deputat USR-PLUS pretinde ca exista imagini cu Florin Cițu consumand droguri ATAC fara PRECEDENT: Un deputat USR-PLUS pretinde ca exista imagini cu Florin Cițu consumand droguri Emanuel Ungureanu, deputat USR-PLUS, lanseaza un atac fara precedent la adresa premierului Florin…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, ii cere miercuri șefului statului sa-i solicite premierului Florin Cițu demisia de urgența din fruntea Guvernului dupa ce acesta a recunoscut ca a stat doua zile in arest dupa ce a fost prins baut la volan in SUA. Citește și: Rareș Bogdan il apara pe Cițu: 'Nu l-am…

- ​În plina desfașurare, batalia pentru șefia PNL este una dura, fara scrupule, iar contracandidații Ludovic Orban și Florin Cîțu folosesc toate armele pentru a câștiga. Mizele sunt grele pentru amândoi și țin de supraviețuirea politica. Cei doi liberali nu au ezitat sa se atace…

- Intrebat de ce premierul Florin Cițu a absentat, liderul PNL a recunoscut ca nu știe. "Mi-a spus ca nu poate veni la ora 14, vine la 14:30, dar n-a mai venit. Intrebați-l pe premier de ce nu a venit, nu pe mine. PNL este reprezentat in Coaliție de președintele partidului și de premier. In ceea ce ma…

- Scandalul din coaliție pe tema PNRR bubuie cu un nou atac. Dupa ce ieri Rareș Bogdan acuza ca daca proiectele europene ar fi fost in portofoliul PNL, PNRR ar fi fost acceptat deja de UE, Cristian Ghinea l-a atacat dur pe Marcel Boloș, fostul ministru al Fondurilor Europene din guvernul Orban. Astazi,…