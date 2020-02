Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul Vasile Astarastoae arata faptul ca panica starnita in randul populației de coronavirus este pe undeva nejustificata, asta pentru ca acest virus afecteaza in special oameni care au și alte afecțiuni. El arata faptul ca rata mortalitații este similara cu cea provocata de gripa, insa atrage…

- Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus Covid-19 a crescut la 2.698, la nivel global, informeaza CNN.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, Episodul 5: 'Nu ai cum sa fii liberal sau progresist intr-o natie care este 90% socialista' Autoritațile din China au anunțat, luni,…

- Vaduva baschetbalistului Kobe Bryant l-a dat in judecata pe propietarul elicopterului care s-a prabușit luna trecuta in California și la bordul caruia se aflau legendarul sportiv și fiica sa in varsta de 13 ani, Gianna, transmite The Guardian.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, Episodul…

- A aparut Episodul 5 din Verdict politic cu Dana Budeanu, noua rubrica in exclusivitate la STIRIPESURSE.RO.In acest episod, Dana Budeanu face o avancronica a bataliei pentru Primaria Capitalei. Nu este de ajuns sa fi trait in strainatate pentru a conduce o asemenea administratie, sustine Dana…

- Astazi este al doilea termen. La Inalta Curte de Casație și Justiție. Al doilea termen intr-un dosar la fel de voluminos ca și cel de la Nurenberg, finalizat la scurt timp de la incheierea celui de-al Doilea Razboi Mondial. Despre crimele naziștilor. Dosarul de la ICCJ este despre lovitura de stat…

- A aparut Episodul 4 din Verdict politic cu Dana Budeanu, noua rubrica in exclusivitate la STIRIPESURSE.RO.In acest episod Dana Budeanu le raspunde celor care dupa apariția rubricii Verdict Politic au lansat tot felul de scenarii privind momentul și cine ar fi in spatele lansarii VERDICTULUI…

- Dupa un prim episod care a facut valuri in mediul online, Dana Budeanu revine cu episodul 2 din noua rubrica "Verdict politic" la STIRIPESURSE.RO.Episodul de miercuri, 19 februarie, al Verdictului politic este dedicat campaniilor de promovare a lui Brancusi. VERDICT POLITIC va fi prezentat…

- In ultimii ani, sindromul „fake news” este tot mai raspandit in intreaga lume. Acest trend s-a creat in urma unor actiuni, de cele mai multe ori, gestionate de inteligenta artificiala, dar si in urma unor tentative de spionaj si dezinformare, cel mai des intalnite in cadrul stirilor despre politica.…