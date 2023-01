Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan a declarat, sambata, intr-o interventie la Digi24, despre anuntul OMV privind intentia de a nu plati taxa de solidaritate, ca este un examen pentru statul roman, daca se dovedeste slab sau puternic.. El a mai spus ca functionarii din ministerul Finantelor si din ministerul…

- Liderul pietei distribuitoare de carburanti, OMV Petrom, a marit pentru prima data in 2023 prețul carburanților dupa cea din noaptea Anului Nou, scumpind sambata atat benzina, cat si motorina cu 5 bani/l. Miscarea anuleaza ieftinirile operate in urma cu o saptamana, cand compania cu actionariat austriac…

- In urma scumpirilor de sambata, pretul benzinei standard din statiile Petrom din capitala a ajuns la 6,29-6,35 lei, iar cel al motorinei standard, la 7,50-7,53 lei/l, iar in statiile OMV la 6,40-6,44 lei/l, respectiv 7,58-7,61 lei/l. Preturile din statiile Petrom sunt cu 5 bani mai ridicate decat cele…

- Petrom, cea mai profitabila companie din Romania, a anunțat pe Bursa de Valori București (BVB) ca nu va achita contribuția de solidaritate, impusa de catre Guvern pentru suprataxarea profiturilor excepționale generate de criza energetica. „Regulamentul UE 1854/2022, care a introdus o contribuție de…

- Benzina s-a scumpit in prima zi din 2023 cu 36 bani/l, iar motorina cu 38 bani/l, in statiile OMV Petrom, Rompetrol si Mol, in condițiile in care Guvernul Ciuca a renunțat la reducerea de 50 de bani per litru , iar Ministerul Finanțelor a scazut concomitent acciza la carburanți, a informat profit.ro…

- Guvernul vrea sa ia circa 8 miliarde de lei prin suprataxarea profiturilor din 2022 și 2023 ale OMV Petrom și Romgaz, in plus fața de impozitul obișnuit pe profit și fața de alte taxe și redevențe, spun conform estimarilor facute de Ministerul Finanțelor aferente unei ordonanțe de urgența care a fost…

- Rares Bogdan, prim-vicepresedintele PNL, a lansat duminica un atac la adresa ministrului Muncii, social-democratul Marius Budai, cerandu-i acestuia sa „nu mai stea toata seara sa minta pensionarii cu plansete de crocodil” si sa rezolve problema pensiilor, informeaza news.ro . Liberalul a mai susținut…

- Este vizibil un nou val de scumpiri la pompa. Astazi, in Romania, carburantii standard se comercializeaza cu preturi cuprinse intre 6.79 lei/l și 8.41 lei/l. Benzina standard din zona Turzii – Petrom (Campia Turzii): 7,33 lei/litru – Lukoil (Turda și Campia Turzii): 7,34 lei/litru – OMV (Turda): 7,42…