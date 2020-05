Rareș Bogdan, avertisment dur pentru PSD! Nu vor avea premier în următorii 4 ani și jumătate Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține ca in urmatorii 4 ani și jumatate, Klaus Iohannis va desemna premierul doar de la PNL. Rareș Bogdan le recomanda celor de la PSD sa iși faca planuri pe termen lung și sa gandeasca o strategie pentru urmatorul ciclu electoral. ”In cazul in care n-ar fi avut un astfel de plan m-aș fi gandit ca cei de la PSD și ALDE nu mai fac politica. Este normal ca opoziția sa iși doreasca sa rastoarne puterea. Eu va spun ca in urmatorii 4 ani și jumatate PNL-ul va da premierul. Ca se supara unii, ca nu le convine, asta este realitatea. Nu ințeleg exact poziția… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

