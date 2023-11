Rareș Bogdan: Austria a reluat discuţiile privind aderarea României la spațiul Schengen Din 5 decembrie, aderarea Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen nu va mai fi pe ordinea de zi a Consiliului JAI. Anunțul a fost facut de Rareș Bogdan, care susține ca aceasta amanare este una strategica. Europarlamentarul PNL a explicat ca este nevoie de un vot pozitiv in parlamentul Olandei. Daca și Bulgaria va primi unda verde, atunci țara noastra ar putea avea un Consiliu JAI extraordinar pe 27-28 decembrie, in care sa adere alaturi de Bulgaria la spațiul Schengen. ”Vestea imbucuratoare este ca Austria a reluat discutiile, s-au redeschis canalele diplomatice si Austria si-a schimbat radical… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

