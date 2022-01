Stiri pe aceeasi tema

- „Patriotul” de maidan al liberalilor și-a reactivat retorica alarmista, dupa ce a atacat ani in șir UDMR. Noua ținta – AUR. Rareș Bogdan a spus ca va avea o intervenție in plenul Parlamentului European, unde va fi prezent și Emmanuel Macron, și va spune ca „Romania este un stat care devine nesigur”,…

- Alte 706 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 104 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 43 sunt asociate cu contact in afara țarii: 6-Ucraina, 6-Italia, 5-Franța, 4-Irlanda, 4-Romania, 4-EAU, 4-Germania, 2-Spania,…

- Romania, pe ultimul loc in UE la consumul de fructe si legume Suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeana la consumul de fructe si legume, potrivit institutului de statistica EUROSTAT. Cel mai ridicat consum de cinci sau mai multe portii de fructe si legume pe…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a publicat noua lista a tarilor cu risc epidemiologic. Romania a intrat in zona verde, in timp in zona rosie raman Ungaria, Austria, Germania, Olanda, Franta, Marea Britanie si Bulgaria. Pe lista galbena, unde se afla Spania si Italia, au mai intrat Maldive…

- In centrul orașului Bruxelles s-au strans mii de protestatari, care au scandat fața de impunerea vaccinarii. Oamenii au pornit intr-un marș și au dus cu ei un afiș imens cu mesajul: „Impreuna pentru libertate!” Jandarmii au impraștiat grupurile violente cu tunuri de apa.Și in Danemarca, peste o mie…

- Danemarca, Polonia, Olanda, Serbia, Germania, Franța, Italia, Slovacia, Austria. Noua tari au oferit asistenta Romaniei, aflata in plin val patru al imbolnavirilor de Covid-19, prin intermediul mecanismului de protectie civila al Uniunii Europene in ultimele trei saptamani, se

- ​Germania este, detașat, pe primul loc în lista țarilor de unde românii aduc mașini second-hand, pe locul doi fiind Belgia, arata datele companiei CarVertical. Topul este completat de Olanda, Italia și Spania, arata datele care nu se refera la toata piața, ci la 75.000 de mașini care au…

- Uniunea Europeana este prima putere agricola mondiala. In 2019, producția europeana a UE se cifra la 418,5 miliarde euro, iar statele care au o contribuție importanta sunt: Franța, Germania, Italia, Spania, Olanda, Polonia și Romania. Impreuna, cele 7 state europene totalizeaza peste 75% din producția…