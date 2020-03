"Este absolut incredibil tupeul celor de la PSD si ALDE, adica cei care au condus Romania in ultimii 7 ani. La preluarea Guvernarii de catre PNL, in urma cu mai putin de 5 luni, STOCURILE STRATEGICE ale Romaniei pentru eventuale Epidemii erau ZERO. Asa au lasat Romania, Dancila, Tariceanu si toti ceilalti care astazi urla cu un tupeu inimaginabil. Opt centre PCR functionau in Romania, iar numarul paturilor ATI era acelasi din 2012, 2600 de paturi! Cat de ticalos sa poti fi pentru a ataca astazi o situatie pe infrastructura spitaliceasca pe care Guvernele tale succesive au tolerat-o intre 2012-2019…