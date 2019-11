Rareş Bogdan, atac dur pe facebook: "DNA să vină să ia pe sus dubleta Dăncilă-Teodorovici!" "Alo, DNA? Guvernele PSD au pus pistolul la tampla Romaniei și au tras cu sete. Asta e, pe scurt, ce a gasit Florin Cițu in visterie. Sunt cele mai grave situații pe care le-am auzit in ultimii ani. Romania traiește printr-o minune, iar medicul a fost votul de la europarlamentare și faptul ca președintele Iohannis și PNL au facut totul pentru a demola Guvernul Dancila. Caci asta a insemnat semnalul dat dupa OUG 13 și 26 mai: „Scapați-ne de PSD, sa vina DNA!" Numai ca este exact cum am anticipat in perioada cand eram jurnalist. Au parjolit totul, au otravit fantanile. Nu ma bucur ca am avut… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

